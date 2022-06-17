В Петербурге увековечили память медиков

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в открытии и освящении мемориальных досок в честь медицинских работников, погибших при исполнении своего профессионального долга.

Торжественная церемония в преддверии профессионального праздника прошла сегодня на территории Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.

Памятные доски стали символом сохранения исторической памяти и почитания всех, кто не вернулся с войн, локальных конфликтов и ушел из жизни в ходе борьбы с эпидемиями.

Александр Бельский отметил, что общество должно помнить и осознавать вклад представителей отрасли здравоохранения в сохранение нашей страны.

– Сегодня мы вспоминаем всех врачей, которым выпало стоять на передовой. В период борьбы с коронавирусом мы все убедились, что даже в мирное время медики сталкиваются с рисками для их здоровья и жизни, – сказал спикер петербургского парламента.

Памятные доски освятил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По его словам, важно выражать благодарность людям, посвятившим свою жизнь самой гуманной профессии.

– Люди, выбирающие профессию врача – это люди необыкновенной судьбы, с даром Божьим, который даётся Создателем не просто так, – сказал владыка.

Педиатрический университет – старейшее в мире высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой врачей-педиатров. С 1905 года здесь работает крупнейшая детская клиника России. Со дня основания главная задача вуза – лечение и спасение детей.