В Петербурге увековечили память медиков

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в открытии и освящении мемориальных досок в честь медицинских работников, погибших при исполнении своего профессионального долга.
Торжественная церемония в преддверии профессионального праздника прошла сегодня на территории Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.
Памятные доски стали символом сохранения исторической памяти и почитания всех, кто не вернулся с войн, локальных конфликтов и ушел из жизни в ходе борьбы с эпидемиями.
Александр Бельский отметил, что общество должно помнить и осознавать вклад представителей отрасли здравоохранения в сохранение нашей страны.
Памятные доски освятил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По его словам, важно выражать благодарность людям, посвятившим свою жизнь самой гуманной профессии.
Педиатрический университет – старейшее в мире высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой врачей-педиатров. С 1905 года здесь работает крупнейшая детская клиника России. Со дня основания главная задача вуза – лечение и спасение детей.