В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника

В Доме офицеров Западного военного округа, расположенном в Санкт-Петербурге, состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих соединений и воинских частей в преддверии профессионального праздника – Дня защитника Отечества.

Собрание прошло под руководством заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе полковника Виктора Журавлева.

За мужество, смелость и отвагу при выполнении служебных обязанностей более 15 офицеров были удостоены высоких государственных и ведомственных наград.

В ходе своего выступления полковник Журавлев отметил, что военнослужащие, получившие сегодня заслуженные награды, являются образцом мужества и воинской доблести, пожелал им новых побед, здоровья и удачи.

Кроме того, для гостей праздника был организован концерт с участием артистов Ансамбля песни и пляски военного округа, работниками Дома офицеров была проведена тематическая экскурсия «Февраль 1918», посвященная истории создания Красной армии.