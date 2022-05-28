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Питерец.ру » Общество » Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке

Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке

В сквере Пограничников в Сестрорецке состоялось торжественное празднование Дня пограничника. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Анатолий Повелий, начальник Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Дорофеев, депутат ЗС СПб Александр Ходосок и глава города Сестрорецк Андрей Иванов.

- Сестрорецк долгие годы был пограничным городом и до сих пор хранит традиции стражей наших рубежей. Каждый год мы собираемся здесь и торжественно отмечаем этот день. В 1941 году погранзаставы первыми приняли удар врага. И в мирное время они вступают в бой с теми, кто посягает на нашу землю, о чем свидетельствует подвиг Андрея Ивановича Коробицына. Сегодня в непростое время служащие пограничной охраны вновь стоят на передовой, защищая нашу великую Родину, - сказал Александр Бельский.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших на защите государственных рубежей и возложили цветы к бюсту героя-пограничника А.И. Коробицына. Гости праздника посадили саженцы елей на аллее Пограничной славы и посмотрели показательное выступление военнослужащих пограничной охраны.

Источник: ЗАКС
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