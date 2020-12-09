В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн

Экспозиция Музея локальных войн в составе Военно-медицинского музея рассказывает о деятельности военных врачей в период после окончания Второй мировой войны; повседневной работе представителей военно-медицинской службы во время локальных войн и вооруженных конфликтов, о современном состоянии военной медицины России.

В экспозицию вошли материалы о деятельности военных медиков в Корее, Вьетнаме, Республике Афганистан, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, Сирийской Арабской республике.

Повседневный труд военных врачей представлен фотографиями из личных альбомов и артефактами войны. В разделе, посвященном труду военных медиков в Республике Афганистан, размещены осколки и части снарядов, извлеченных из тел раненых отечественных хирургов, работой которых руководил главный хирург 40-й Армии, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук Иван Данилович Косачев.

В витринах представлены медицинские документы, личные вещи врачей и преподавателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, другие атрибуты и молчаливые свидетели войны (пробитые на вылет пластины бронежилета, металлическая каска, магазин от автомата Калашникова и другие).

Российские медики, выполняя гуманитарную миссию в Сирийской Арабской республике, провели несколько тысяч сложнейших операций, оказали помощь мирным жителям, в том числе детям.

На экспозиции представлена современная система оказания медицинской помощи в Вооруженных силах России, которая выстроена, исходя из накопленного опыта Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов конца ХХ – начала ХХI веков. Военная медицина России сегодня использует современные достижения и передовой опыт мировой медицины: в повседневную практику входят методики 3D-моделирования и печати. В гибридных операционных залах военные хирурги одновременно могут работать с несколькими поврежденными органами на нескольких сегментах тела.

В рамках будущих выставочных проектов в Музее локальных войн и вооруженных конфликтов будут представлены материалы о работе военных медиков по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID19, при ликвидации последствий техногенных катастроф, героизме военных медиков.

Эксперт и экскурсовод – старший научный сотрудник отдела истории военной медицины и медицинского обеспечения войск Военно-медицинского музея, кандидат медицинских наук Алексей Васильевич Муравьёв.