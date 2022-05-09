Руководители поздравили с Днем победы

«Питерец.ру» отмечает, что во время праздника главные руководители поздравляют граждан. Это очень хорошая традиция, которая действует во многих городах и странах. Исключением из этого правила не стал и Петербург.

В День победы губернатор Беглов и глава ЗакСа Бельский поздравили горожан с этим великим праздником. Они отметили, что подвиг русского народа не будет забыт спустя годы. На это не смогут повлиять другие исторические события. Руководители Петербурга отметили, что чтут память тех, кто боролся с фашизмом.

Губернатор и спикер парламента коснулись и сегодняшних проблем. Беглов и Бельский отмечают, что в ряде стран искажают факты о войне и возрождают идеологию нацистов. Пособники современных фашистов совершали бесчеловечные преступления на Донбассе. При этом наши воины борются за мир и защищают интересы страны. Мы является наследниками победителей, поэтому должны брать пример со старшего поколения.