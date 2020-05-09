Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Сегодня губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Цветы также возложили полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

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Монумент был открыт к 30-летию Победы 9 мая 1975 года. В его создании принимали участие народные художники СССР С. Сперанский В. Каменский, М. Аникушин. В годы Великой Отечественной войны практически рядом с площадью проходил передний край обороны Ленинграда. Здесь же в 1945 году была установлена временная триумфальная арка, через которую проходили возвращавшиеся с фронта войска.