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Питерец.ру » Спорт » Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу

Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приветствовал на стадионе «Динамо» участников финальных игр Городского футбольного турнира, проводимого Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и Центром социального сопровождения подростков «КОНТАКТ».

Обращаясь к участникам соревнования, спикер петербургского парламента пожелал мальчишкам обойтись без травм, хорошего настроения и спортивного азарта, а также отметил значимость места проведения финальных игр. 

– Рад приветствовать вас на поле легендарного стадиона. Именно здесь зарождался отечественный футбол, здесь в 1942 году прошел блокадный матч ленинградцев. Совсем недавно, несколько дней назад, мы провели на этом стадионе товарищескую встречу с коллегами из Ленинградской области в память о 80-й годовщине блокадного матча, который стал одним из символов нашего города, – сказал Александр Бельский.  

За победу в Кубке борются команды: «Красная гвардия» (Красногвардейский район); «Аврора» (Пушкинский район); «ФК Кронштадт» (Кронштадтский район); «Петрога» (Петроградский район). Игра в футбол для подростков – возможность переосмыслить совершенные поступки, посвятить время спорту, личностному росту, общению со сверстниками, – отмечают организаторыПодростковый чемпионат закончится товарищеской встречей «Сборной воспитанников Центра «КОНТАКТ» со звездами ФК «Зенит».
Футбольный турнир проводится четвертый раз. С 2018 года в мероприятии приняли участие 1800 человек. В 2022 году за Кубок боролись 18 команд, представлявших все районы города, общей численностью 288 человек. 

Источник: ЗАКС
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