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Питерец.ру » Общество » Работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно

Работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 8 июня работы по замене двух деформационных швов на 65 километре КАД, выполняемые с полным перекрытием движения на съездах №4 и №6 транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта по обоим съездам полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 10 июня 2022 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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