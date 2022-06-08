Работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 8 июня работы по замене двух деформационных швов на 65 километре КАД, выполняемые с полным перекрытием движения на съездах №4 и №6 транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта по обоим съездам полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 10 июня 2022 года.