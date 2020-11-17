Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 17 ноября работы по окраске пилонов с полным перекрытием съезда №1 (разворотная петля) на транспортной развязке на пересечении КАД с Приморским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.