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Питерец.ру » Общество » Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

Работы на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 17 ноября работы по окраске пилонов с полным перекрытием съезда №1 (разворотная петля) на транспортной развязке на пересечении КАД с Приморским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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