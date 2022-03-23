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Питерец.ру » Общество » Работы по замене шумозащитных экранов на КАД завершены досрочно

Работы по замене шумозащитных экранов на КАД завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Работы по замене шумозащитных экранов на КАД завершены досрочно

«По состоянию на 23 марта работы по замене шумозащитных экранов на внешнем кольце КАД в районе Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост) завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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