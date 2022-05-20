Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 20 мая работы по замене деформационного шва на нулевом километре КАД, на съезде №1 транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта по разворотной петле полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 24 мая 2022 года.