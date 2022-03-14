Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно

«По состоянию на 14 марта работы по ремонту деформационного шва на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта

осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.