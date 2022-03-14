«По состоянию на 14 марта работы по ремонту деформационного шва на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта
осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно
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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно
«По состоянию на 14 марта работы по ремонту деформационного шва на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта
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