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Питерец.ру » Общество » Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно

Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что начиная с 23 апреля 2020 года на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Пискаревским проспектом (км 106+000 – км 106+800  внешнего кольца) в две смены, в круглосуточном режиме, генеральной подрядной организацией  ООО СПК «Зелёный город» производились работы по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе с перекрытием двух полос движения. Окончание работ было запланировано на 8 мая 2020 года.

«По состоянию на 1 мая весь объём запланированных работ на данном участке выполнен досрочно. Все ограничения движения на внешнем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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