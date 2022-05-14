Что с летним отпуском?

Жителей Петербурга спросили относительно планов по поводу летнего отпуска. 30% опрошенных заявили, что проведут это время на даче. При 27% людей всерьез занимаются садом. Они сажают овощи, фрукты и ягоды, с удовольствием ухаживая за своим участком.

Примерно 20% опрошенных не собираются куда-либо уезжать летом. Ну а 50% жителей сталкиваются с проблемами в данный период. Эти люди не могут взять отпуск в летние месяцы. Или же сумма отпускных оказывается слишком маленькой, чтобы куда-то ехать.

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые эксперты советуют сэкономить благодаря программе туристического кешбэка. Однако это предложение для тех, кто располагает финансовыми возможности для отпуска. Здесь все предельно просто: сначала «кеш», потом – «бэк». Поэтому вариант с дачей и кажется многим петербуржцам наиболее привлекательным.