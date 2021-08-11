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Питерец.ру » Общество » Где лучше работать молодым?

Где лучше работать молодым?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Какие города оказались наиболее подходящими для молодых специалистов

Подготовка молодых кадров – очень важный вопрос. Квалифицированные специалисты этой возрастной группы становятся будущим страны. Это обеспечивает преемственность поколений. Молодежь перенимает опыт у более зрелых людей и стремится покорять новые высоты.

Но, к сожалению, далеко не везде созданы хорошие условия для работы молодых специалистов. На этом фоне выделяются некоторые города, где имеются отличные возможности.

«Питерец.ру» сообщает, что самым привлекательным городом для молодежи является Москва. Туда хотят ехать 46% опрошенных респондентов данной группы. Из них 68% видят там возможности для карьерного роста, 66% отмечают высокие зарплаты.

Второе место в этом рейтинге занял Петербург. Там хотят работать 37% опрошенных. Причиной тому высокий уровень жизни и хорошо развитая инфраструктура. Тройку лидеров замкнул Новосибирск с показателем 34%.

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