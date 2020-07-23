Где отдыхать?

«Питерец.ру» сообщает, что многие россияне не намерены покидать пределы страны во время отпуска. Об этом заявили 83% опрошенных людей, и лишь 17% собирается поехать за рубеж.

В качестве места для проведения отпуска наши соотечественники выбирают разные города. Лидерами этого рейтинга являются Петербург и Черное море. Так в Северной столице желает отдохнуть 9% россиян, в Сочи и Адлере – по 8%. 7% отпускников готовы отправиться в Москву. 4% предпочитают провести отпуск в Анапе, 3% – в Краснодаре.

Из желающих отдохнуть за рубежом большая часть людей предпочитают Турцию. Популярностью также пользуются отдых в Таиланде и Белоруссии. При этом, согласно опросу, каждый пятый житель нашей страны проведет отпуск дома. Это обусловлено тем, что далеко не у всех есть возможность куда-то поехать.