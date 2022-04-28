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Питерец.ру » Общество » Как продлить праздники

Как продлить праздники

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55
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Некоторые петербуржцы решили продлить себе праздники

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые работники придумали способ продлить себе праздничные дни. Эти петербуржцы решили взять в это время отпуск. Важно, чтобы он выпадал между праздничными днями. В такой ситуации человек будет отдыхать не просто с 30-го по 3-е и с 7-го по 10-е число, а дольше.

Известно, что к такой хитрости прибегли 13% петербуржцев. 65% жителей Северной столицы отказались от реализации данной идеи. Ну а 8% еще не определились по поводу своих планов. Оставшиеся 14% заявили, что работают посменно, поэтому тема майских праздников их не больно волнует.

Еще этот вопрос не сильно актуален для фрилансеров, замозанятых, работников сферы услуг и многих других. В общем, для одних майские праздники становятся реальностью. Для других же это выражение – не более чем фигура речи.

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