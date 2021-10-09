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Питерец.ру » Экономика » Туроператоры хотят кешбэк

Туроператоры хотят кешбэк

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Туроператоры просят правительство продлить программу кешбэка

Российские туроператоры обратились к правительству с просьбой продлить действие туристического кешбэка на 2022 год. Программа доказала свою эффективность и позволила увеличить турпоток на 5-25%, а также стала мощным инструментом развития отрасли. Это крайне важно в период пандемии, когда сфера туризма серьезно пострадала.

По словам туроператоров, жители России высоко оценили программу кешбэка и хотят увидеть ее продолжение. По этому поводу поступало множество звонков на горячую линию. Так что просьба, поступившая в адрес правительства, выглядит вполне логичной.

«Питерец.ру» отмечает, что программой туристического кешбэка воспользовалось 1,6 млн человек. Операторы предлагают провести такую же акцию в 2022 году. Теперь решение остается за правительством. Пойдет ли премьер Михаил Мишустин на такой шаг?

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