Туроператоры хотят кешбэк

Российские туроператоры обратились к правительству с просьбой продлить действие туристического кешбэка на 2022 год. Программа доказала свою эффективность и позволила увеличить турпоток на 5-25%, а также стала мощным инструментом развития отрасли. Это крайне важно в период пандемии, когда сфера туризма серьезно пострадала.

По словам туроператоров, жители России высоко оценили программу кешбэка и хотят увидеть ее продолжение. По этому поводу поступало множество звонков на горячую линию. Так что просьба, поступившая в адрес правительства, выглядит вполне логичной.

«Питерец.ру» отмечает, что программой туристического кешбэка воспользовалось 1,6 млн человек. Операторы предлагают провести такую же акцию в 2022 году. Теперь решение остается за правительством. Пойдет ли премьер Михаил Мишустин на такой шаг?