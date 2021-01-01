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Питерец.ру » Общество » Праздники дома

Праздники дома

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы в основном предпочитают отдохнуть дома

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы был проведен опрос, где бы те предпочли провести праздники. Более 70% респондентов ответили, что желают остаться в городе. 20% петербуржцев отправятся на дачу. 6% жителей желают в новогодние праздники путешествовать по России. 2% респондентов хотят в это время отправиться за границу.

При этом люди отдают предпочтение активному отдыху. Кто-то желает покататься на коньках, лыжах и даже сноуборде. Есть и те, кто намерен посвятить время охоте или зимней рыбалке. Некоторые люди планируют съездить на экскурсии и посетить музеи. Так что петербуржцы по-разному готовы провести свое время. Но многие не собираются куда-либо уезжать из города на Неве.

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