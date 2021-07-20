На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на км 68 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 2.
Даты полного перекрытия движения:
1) В ночь с 27 на 28 июля 2021 года;
2) В ночь с 28 на 29 июля 2021 года.
Время перекрытия: 21:00 – 06:00.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде № 1 из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.