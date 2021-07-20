На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на км 68 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 2.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 27 на 28 июля 2021 года;

2) В ночь с 28 на 29 июля 2021 года.

Время перекрытия: 21:00 – 06:00.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд» - добавил Пузыревский.

Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде № 1 из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД. На данном съезде две полосы для движения.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.