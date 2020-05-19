На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 0 внутреннего кольца, км 141 внешнего кольца) в период 20 по 22 мая 2020 года полностью перекроют съезд № 4.

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.