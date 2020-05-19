ента новостей

20:09
Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»
14:48
По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии
14:40
Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами
14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
14:22
В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное
14:11
В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк
09:38
Прощаться с умершими нельзя?
09:19
Подорожали велосипеды
19:38
Антивирусная корректировка бюджета Санкт-Петербурга: позиция "Справедливой России"
19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
12:54
В Петербурге задержали угонщика кроссовера
10:12
В МВД недоумевают
09:47
ТРЦ «Мега» закроют
20:50
Возобновился чемпионат Германии: Холанд и Левандовски забили
13:42
Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"
13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис
09:25
Опасения пульмонологов
08:57
Военный госпиталь в Пушкине
20:40
В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х
20:37
ЗакС может принять постановление о протесте против закона о дистанционном голосовании
20:33
Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь
20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:12
Сбои в YouTube
08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20:47
Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20:31
Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»
19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

0
84
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 0 внутреннего кольца, км 141 внешнего кольца) в период 20 по 22 мая 2020 года полностью перекроют съезд № 4.

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

15-05-2020, 20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
9-04-2020, 15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
5-04-2020, 11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
14-04-2020, 17:35
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
30-08-2018, 19:04
На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд
25-07-2017, 15:17
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

0
152
Вчера, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
400
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
461
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 200
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх