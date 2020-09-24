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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность

На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») (на участках км 89+219 - км 89+223 внешнего кольца и км 51+777 – км 51+781 внутреннего кольца) будет ограниченна пропускная способность по основному ходу и двум съездам.

«В период с 25 по 30 сентября 2020 года одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Дополнительно будет  попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Народной улицы, на внутреннее кольцо КАД и съезде с внешнего кольца КАД в сторону Ленинградской области, на Р-21 «Кола» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Введение данных ограничений связано с устранением просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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