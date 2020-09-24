На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») (на участках км 89+219 - км 89+223 внешнего кольца и км 51+777 – км 51+781 внутреннего кольца) будет ограниченна пропускная способность по основному ходу и двум съездам.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.