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Питерец.ру » Общество » На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность

На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола», на участке с 0 по 9 километр,  во Всеволожском районе Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части и замене деформационных швов в период с 09 августа по 05 сентября 2021 года будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Санкт-Петербурга (км 0+720 – км 9+584), а в период с 21 августа по 12 сентября 2021 года будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Сортавалы (км 4+733 – км 9+584). На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дополнительно для ликвидации колейности в период с 09 августа по 05 сентября 2021 года будет производиться поочередное перекрытие съездов на транспортной развязке расположенной на 9 километре автомобильной дороги А-121 «Сортавала», в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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