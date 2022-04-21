К самозанятым стали обращаться чаще

«Питерец.ру» отмечает, что представители бизнеса стали активнее взаимодействовать с самозанятыми гражданами. Примерно каждая пятая компания использует труд таких людей. Причем к самозанятым чаще всего обращается малый бизнес. Услугами тех, кто работает на себя, пользуется 23% таких компаний. Что касается крупных организаций, то здесь самозанятых привлекают около 17% таких структур.

Людей, работающих на себя, активно задействуют в сфере строительства, транспорта и оказания услуг. Работодатели получают от этого серьезную финансовую выгоду. За таких сотрудников не нужно платить налоги и делать отчисления. Еще этих специалистов можно привлекать по мере необходимости.

Предприниматели и так сталкиваются с серьезными расходами. Стремление их минимизировать выглядит вполне логичным. Так что взаимодействие с самозанятыми становится грамотной стратегией.