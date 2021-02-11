«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа подняли вопрос о расширении мер поддержки для самозанятых. Парламентарии предлагают ввести индивидуальные консультации для этой категории граждан. Соответствующий законопроект был принят накануне.

В рамках программы поддержки самозанятые могли брать кредит до 400 тыс. руб. на льготных условиях. Срок такого кредита – до 3 лет, ставка – 3-4 % годовых. Сейчас к этому добилась возможность получить гарантийную, консультационную, правовую, имущественную и информационную поддержку. В новом проекте особо подчеркивается помощь самозанятым, которые задействованы в ремесленной и сельскохозяйственной сферах.

Вячеслав Макаров отметил, что в Петербурге десятки тысяч самозанятых. Во время пандемии эти люди столкнулись с такими же рисками, что и малый бизнес.