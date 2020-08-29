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Питерец.ру » Экономика » Миллион самозанятых

Миллион самозанятых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bvi-en.ru
Число самозанятых в России достигло 1 млн. человек

«Питерец.ру» сообщает, что самозанятых граждан в нашей стране становится все больше. Количество таких людей превысило 1 млн. человек. После начала эксперимента эти люди принесли государственной казне 3,5 млрд. руб., которые выплатили в виде налогов.

По данным ФНС, в стране каждый день регистрируется примерно 3,5 тыс. человек. Так что ряды самозанятых активно пополняются. В основном это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Однако среди зарегистрировавшихся есть и те, кто значительно моложе. Причем некоторым и вовсе нет 18 лет, но доля таких людей не превышает 1%.

Как правило, в качестве самозанятых регистрируются водители такси, репетиторы и it-специалисты, а также граждане, сдающие в аренду квартиру. Напоминаем, что самозанятые платят налог в размере 4-6 %.

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