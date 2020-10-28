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Питерец.ру » Экономика » Из предпринимателей в самозанятые

Из предпринимателей в самозанятые

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Самозанятых становится больше, этот статус приобретают даже предприниматели

«Питерец.ру» сообщает, что число самозанятых граждан в Северной столице продолжает расти. Сегодня таких людей уже 48,5 тыс. При этом 3 тыс. человек перешли из ИП. Уже сейчас Петербург входит в число лидеров по количеству самозанятых. В этом плане город на Неве уступает только Москве. Эксперты уверены, что количество людей с таким статусом в ближайшие годы продолжит расти. Через 3 года самозанятых в России может оказаться несколько миллионов.

Что касается перехода из индивидуального предпринимательства в самозанятые, это обусловлено финансовой выгодой. Если человек не имеет наемных работников, ему выгоднее быть самозанятым. При таком статусе размер налогов и сборов ниже, нежели у ИП. Потому в таких переходах нет ничего удивительного.

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