Из предпринимателей в самозанятые

«Питерец.ру» сообщает, что число самозанятых граждан в Северной столице продолжает расти. Сегодня таких людей уже 48,5 тыс. При этом 3 тыс. человек перешли из ИП. Уже сейчас Петербург входит в число лидеров по количеству самозанятых. В этом плане город на Неве уступает только Москве. Эксперты уверены, что количество людей с таким статусом в ближайшие годы продолжит расти. Через 3 года самозанятых в России может оказаться несколько миллионов.

Что касается перехода из индивидуального предпринимательства в самозанятые, это обусловлено финансовой выгодой. Если человек не имеет наемных работников, ему выгоднее быть самозанятым. При таком статусе размер налогов и сборов ниже, нежели у ИП. Потому в таких переходах нет ничего удивительного.