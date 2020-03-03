Появляются самозанятые

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленинградской области действует специальный налоговый режим для самозанятых. Люди, которые работают на себя и не имеют наемных сотрудников, получили возможность зарегистрироваться в новом статусе. Самозанятые платят налог со своих доходов. При работе с физическими лицами его размер составляет 4%, с организациями – 6%.

Репетиторы, ремонтники и другие специалисты стали регистрироваться в качестве самозанятых. Всего с начала года в регионе зарегистрировалось более 7 тыс. человек. Важно отметить, что получить такую регистрацию удается не всем. Например, на это не могут рассчитывать лица, занимающиеся продажей товаров с обязательной маркировкой (табак, алкоголь, бензин и другое). Не получится сделать самозанятым и штатного сотрудника.