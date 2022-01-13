Как лучше платить НПД?

«Питерец.ру» сообщает, что один из руководителей ФНС России по Северной столице Марина Спиридонова рассказала, как лучше всего платить налог самозанятым. По ее словам, это удобнее делать через мобильное приложение. Сейчас у многих людей есть смартфон. Поэтому большинство самозанятым проще платить налог с помощью своего устройства.

Напоминаем, что в Северной столице более 250 тыс. самозанятых граждан. Наиболее популярными сферами, где действует такой режим, являются реклама, пассажирские перевозки и аренда недвижимости.

Самозанятые избавлены от отчетности. Эти люди работают через приложение» Мой Налог», которое заменяет кассу и отчетность. Взаимодействие между налоговой и гражданином происходит через это приложение. Человек может оставаться самозанятым, если он зарабатывает до 2,4 млн рублей в год и не имеет наемных работников.