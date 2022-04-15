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Питерец.ру » Общество » Городской молодёжный день донора стартует в понедельник

Городской молодёжный день донора стартует в понедельник

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Опубликовал: Вадик Котов
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Узнай, какие отделения переливания нуждаются в донорах

С 18 по 22 апреля в Санкт-Петербурге пройдет масштабная донорская акция »Городской молодёжный день донора». Акция приурочена к Национальному дню донора и также проходит в рамках «Весенней недели добра».

Любой желающий может принять участие и сдать кровь для пациентов отделений переливания крови, нуждающихся в донорах. Для того, что узнать, в каких отделениях помощь доноров особенно актуальна, необходимо ознакомиться с донорскими светофорами https://vk.com/fonddonorov

Ежедневно доноров будут принимать в 6 пунктах переливания в нескольких районах города. На 4 пунктах переливания доноры также смогут вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. 20 апреля на территории отделения переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова пройдет культурно-историческое мероприятие с участием реконструкторов. Событие будет посвящено исторической дате: 190 лет назад петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф провел первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии российской Службы крови и всего донорского движения.

Отметить этот знаменательный день, а также принять участие в Весенней неделе добра, сможет любой желающий в возрасте от 18 лет без противопоказаний к донорству.

Регистрация на акцию: https://forms.gle/uo9eAujorGpg43AC8

Где сдать кровь 18 - 22 апреля?

18 апреля (понедельник):

Дополнительная запись по телефону или на сайте ОПК: ПСПбГМУ им. Павлова, Александровская больница

  • НИИ гематологии и трансфузиологии | м.Площадь Востания. 2-я Советская ул., 16 | с 8:30 до 11:30. РЕГИСТРАЦИЯ СПб. Есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга.
  • ПСПбГМУ им. Павлова | м. Петроградская, ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 Время приёма доноров: 08:30-12:00 (нужно зарегистрироваться на сайте: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor)
  • Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова | м. Озерки(родео драйв) пр.Луначарского, д. 47 с 09:00 до 12.00;
  • Санкт-Петербургская городская Александровская больница | м. Ладожская. пр-т. Солидарности, д. 4 с 08:30 до 12:00 (обязательна предварительная запись: +7 911 820-02-36)
  • Городская больница Святого Великомученика Георгия | Северный пр-т, д. 1, с 15:00 до 18:00
  • Городская больница №26 | м. Московская, улица Костюшко, д. 2 | 08:30 - 11:30
    19 апреля (вторник):

Дополнительная запись по телефону или на сайте ОПК: Городская клиническая больница № 31

  • ФГБУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России | пос. Песочный, ул. Ленинградская д. 68 Время приёма доноров: 09:30-12:30
  • Мариинская больница | м. Чернышевская, пр. Литейный, д. 56 Время приема доноров: с 9:00 до 12:00. Запись по телефону 275-74-55
  • Клиническая больница им. Петра Великого | Пискарёвский пр., 47 | с 10:00 до 12:30
  • ГБУЗ ГМПБ №2 | м. Озерки, Учебный пер., д. 5 | c 9:00 до 12:00
  • Городской клинический онкологический диспансер | м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 | с 09:00-11:00.
  • Городская клиническая больница № 31 | м. Крестовский остров. пр. Динамо, д.3 | с 08:30 до 12:00 | ‼Обязательная предварительная запись на сайте: https://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html
    20 апреля (среда):

Дополнительная запись по телефону или на сайте ОПК: ПСПбГМУ им. Павлова, Александровская больница, больница Св. Елизаветы

  • НИИ гематологии и трансфузиологии | м.Площадь Востания. 2-я Советская ул., 16 | с 8:30 до 11:30. РЕГИСТРАЦИЯ СПб. Есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга.
  • ПСПбГМУ им. Павлова | м. Петроградская, ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 Время приёма доноров: 08:30-12:00 (нужно зарегистрироваться на сайте: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor)
  • Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова | м. Озерки(родео драйв)пр.Луначарского, д. 47 с 09:00 до 12.00; |
  • Санкт-Петербургская городская Александровская больница | м. Ладожская. пр-т. Солидарности, д. 4 с 08:30 до 12:00 (обязательна предварительная запись: +7 911 820-02-36)
  • Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы | м.Академическая. ул. Вавиловых, д. 14 с 15:00 до 19:00. Есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга.
  • Станция переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова | улица Аккуратова, д. 2 | с 09:00 до 13:00
    21 апреля (четверг):

Дополнительная запись по телефону или на сайте ОПК: 31 больница, городская больница №15

  • Центр крови Ленинградской области | пр-т Луначарского, д. 45 корп.2 Время приёма доноров: 09:00-13:00
  • Городская больница №15 | м. Проспект Ветеранов ул. Авангардная, д. 4 | с 09:00 до 11:00 | ‼ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ запись по телефону: +7 (911) 764-58-97
  • Клиническая больница им. Петра Великого | Пискарёвский пр., 47 | с 10:00 до 12:30
  • Городской клинический онкологический диспансер | м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 | с 09:00-11:00
  • Городская больница №26 | м. Московская, улица Костюшко, д. 2 | 08:30 - 11:30
  • Городская клиническая больница № 31 | м. Крестовский остров. пр. Динамо, д.3 | с 08:30 до 12:00 | ‼Обязательная предварительная запись на сайте: https://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html
    22 апреля (пятница)

Дополнительная запись по телефону или на сайте ОПК: ПСПбГМУ им. Павлова, городская больница №15, больница Св. Елизаветы

  • Городская больница №15 | м. Проспект Ветеранов ул. Авангардная, д. 4 | с 09:00 до 11:00 | ‼ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ запись по телефону: +7 (911) 764-58-97
  • Станция переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова | улица Аккуратова, дом 2 | с 09:00 до 13:00
    ПСПбГМУ им. Павлова | м. Петроградская, ул. Льва Толстого, д. 19 к. 53 Время приёма доноров: 08:30-12:00 (нужно зарегистрироваться на сайте: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor)
  • Городская больница Святого Великомученика Георгия | Северный пр-т, д. 1, с 09:00 до 12:00. Есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга.
  • Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы | м.Академическая. ул. Вавиловых, д. 14 с 09:00 до 11:00. Есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга.
  • Петербургский онкоцентр | пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 68А | 09:00 - 11:30
Источник: Фонд Доноров
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