XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге

В 2021 году международный день студента традиционно выпал на неделю «Городского молодежного дня донора». Студенческий праздник в Петербурге отметят масштабной донорской акцией с 15 по 18 ноября. 19 ноября, в пятницу, кровь также сдадут молодые чиновники в «Невской Ратуше».

Всего в акции примут участие 12 отделений переливания крови Санкт-Петербурга и области. Осенний «Городской молодежный день донора» пройдет уже в 17 раз с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. За восемь лет в мероприятии приняли участие более 13 000 человек. Это самая масштабная молодежная донорская акция в нашей стране! Традиционно главными действующими лицами станут студенты ведущих петербургских вузов. Юноши и девушки не только сдадут кровь, но и помогут организаторам, выступив в качестве волонтеров и фотографов.

«В последние несколько лет молодежное донорское движение в Санкт-Петербурге развивается очень активно. И это прекрасно! Молодые доноры - важнейший ресурс не только для системы здравоохранения, но и для всего гражданского общества. Это показатель неравнодушия и отзывчивости современной молодежи. И мы безусловно продолжим поддерживать молодежную донорскую активность и проводить подобные мероприятия в будущем», - Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров»

В первый день ГМДД, 15 ноября, донорские акции стартуют сразу в 6 отделения переливания. Те, кто захотят присоединиться к акции онлайн, смогут принять участие в донорском квесте в ВК-паблике «Фонда Доноров» и проверить свои знания по донорству крови и ее компонентов.

16 ноября доноров примут еще 6 отделений переливания. Режим работы ОПК, а также условия приема можно будет посмотреть на сайте fonddonorov.ru или в социальных сетях «Фонда Доноров».

В этом году с 80-летием Международного дня студента 17 ноября волонтеры «Фонда Доноров» поздравят всех студентов-доноров в пяти отделениях переливания крови города. Теплые слова, а также приятные сувениры ждут всех доноров. В этот день в ВК-паблике «Фонда Доноров» пройдёт онлайн-лекция о донорстве. Акция продлится до четверга включительно.

Завершит XVII «Городской молодежный день донора» День донора в Невской Ратуше, где выездная бригада Городской станции переливания крови развернет мобильный донорский пункт, а молодые госслужащие, сотрудники администрации Санкт-Петербурга и представители Молодежного кадрового резерва поделятся своей кровью для пациентов городских больниц. Акция продет в пятницу, 19 ноября.

Кроме того, в рамках акции на базе Российского НИИ гематологии и трансфузиологии и Городской больницы №15 петербуржцы смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг., прошедший медицинское обследование. Чтобы сдать кровь, необходим паспорт и в ряде пунктов регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Перед тем, как сдавать кровь, важно ознакомиться с донорскими светофорами - показателем количества крови в отделении переливания. Сделать это можно на сайте https://yadonor.ru/donorstvo/gde-sdat/where/ или в ВК-паблике «Фонд Доноров».

Противопоказания к донации https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к кроводаче https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

О донорстве костного мозга https://km.fonddonorov.ru