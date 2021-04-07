Payeer

ента новостей

19:30
Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»
15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
15:46
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе до конца апреля перекроют две полосы движения
15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
15:41
Выставка «Заступник Отечества»
15:38
Выставка «Царь и море»
15:35
На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти
14:04
Фестиваль «Корюшка идёт!»
11:21
Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину
11:09
В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение
11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
10:15
Лучшие вакансии марта
09:23
Посол пока не вернется
13:07
Баскетбольный «Зенит» наглядно показал кризис ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ
12:25
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
12:20
В Петербурге полицейские пресекли мошенничество с он-лайн продажей техники
11:45
В Петербурге задержан наркосбытчик
10:24
В Кудрово на пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина
10:17
В Петербурге перед судом предстанут трое профессиональных автоугонщиков
10:09
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
09:04
Вакцинация продолжается
08:35
Что с ВИЧ?
19:47
В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя
19:43
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение
19:40
В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»
18:04
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
11:36
В Ленобласти стреляли в десятилетнего мальчика
09:50
4 года со дня смерти Тюльпанова
08:45
Населения становится больше
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора

Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Фонд Доноров
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора

20 апреля «Фонд Доноров» проведет в Санкт-Петербурге очередной «Городской молодежный день донора». В событии примут участие 12 отделений переливания крови в разных частях города. Масштабная донорская акция посвящена Национальному дню донора и пройдет в рамках Весенней недели добра.
В это важный для нашей страны и всей системы здравоохранения день 189 лет назад петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф провел первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии российской Службы крови и всего донорского движения.
Отметить этот знаменательный день, а также принять участие в юбилейной, двадцатой Всероссийской неделе добра, сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
Сдать кровь можно будет сразу в нескольких районах города. Организаторы советуют тем, кто впервые хочет стать донором, посетить отделение переливания, которое ближе всего располагается к дому, вузу или работе. Донорам также напоминают, что перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями, а также рекомендациями по режиму питания, которые можно найти на сайте «Фонда Доноров».

«Донорское движение оживает в весенний период, и мы рады пригласить петербуржцев поделиться частичкой себя в такой важный для нашего сообщества день - Национальный день донора. Кроме того, «Городской молодежный день донора» традиционно проходит в дни Весенней недели добра, когда любой житель города может познакомиться с миром добровольчества и благотворительности Санкт-Петербурга» - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Во всех учреждениях по-прежнему строго соблюдаются предписанные правила безопасности. Во время акции, на пунктах переливания, участвующих в ГМДД, волонтёры проекта поздравят доноров и вручат памятные сувениры.
Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи по телефону или на сайте ОПК) в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови.  Для комфортной организации мероприятия, «Фонд Доноров» просит оставить контактные данные перед посещением ОПК для своевременного оповещения: https://forms.gle/r11gyg6MtU2McQY67  

Выбрать удобное для себя отделение можно на карте: https://clck.ru/U9XzG 

Принять участие в Весенней неделе добра: http://vndspb.kdobru.ru/

Источник: Фонд Доноров
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-06-2020, 22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства
15-04-2019, 11:13
В Смольном пустят кровь
24-11-2020, 20:03
Почти 550 литров крови на спасение жизней
9-12-2020, 15:13
Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом
17-11-2020, 13:47
Чиновники поделятся кровью
3-03-2021, 12:32
Встретить весну добрым поступком

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
72
Сегодня, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
257
1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
457
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
Наверх