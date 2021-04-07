Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора

20 апреля «Фонд Доноров» проведет в Санкт-Петербурге очередной «Городской молодежный день донора». В событии примут участие 12 отделений переливания крови в разных частях города. Масштабная донорская акция посвящена Национальному дню донора и пройдет в рамках Весенней недели добра.

В это важный для нашей страны и всей системы здравоохранения день 189 лет назад петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф провел первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Это событие стало одной из ключевых точек в развитии российской Службы крови и всего донорского движения.

Отметить этот знаменательный день, а также принять участие в юбилейной, двадцатой Всероссийской неделе добра, сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Сдать кровь можно будет сразу в нескольких районах города. Организаторы советуют тем, кто впервые хочет стать донором, посетить отделение переливания, которое ближе всего располагается к дому, вузу или работе. Донорам также напоминают, что перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями, а также рекомендациями по режиму питания, которые можно найти на сайте «Фонда Доноров».

«Донорское движение оживает в весенний период, и мы рады пригласить петербуржцев поделиться частичкой себя в такой важный для нашего сообщества день - Национальный день донора. Кроме того, «Городской молодежный день донора» традиционно проходит в дни Весенней недели добра, когда любой житель города может познакомиться с миром добровольчества и благотворительности Санкт-Петербурга» - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Во всех учреждениях по-прежнему строго соблюдаются предписанные правила безопасности. Во время акции, на пунктах переливания, участвующих в ГМДД, волонтёры проекта поздравят доноров и вручат памятные сувениры.

Донор может выбрать удобное по расположению отделение, но перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма (некоторые ОПК принимают только по предварительной записи по телефону или на сайте ОПК) в группе «Фонда Доноров»: https://vk.com/fonddonorov либо на сайте отделения переливания крови. Для комфортной организации мероприятия, «Фонд Доноров» просит оставить контактные данные перед посещением ОПК для своевременного оповещения: https://forms.gle/r11gyg6MtU2McQY67

Выбрать удобное для себя отделение можно на карте: https://clck.ru/U9XzG

Принять участие в Весенней неделе добра: http://vndspb.kdobru.ru/