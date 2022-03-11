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Питерец.ру » Общество » Студенты хотят в Петербург

Студенты хотят в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Студенты подали заявления о переводе в вузы Северной столицы

Сложная геополитическая обстановка оказывает влияние практически на всех. С такой проблемой столкнулись и студенты, обучающиеся за границей. По имеющимся данным, некоторых ребят собираются отчислить по политическим мотивам. В этой ситуации некоторые россияне захотели перевестись в вузы Петербурга. Заявления поступили в разные учебные заведения Северной столицы.

Проректор СПбГу Марина Леврикова сообщила, что университет готов принять всех, кто в этом нуждается. Сейчас речь идет о более 30 желающих. Это ребята из ДНР и ЛНР, а также студенты, обучающиеся в вузах Франции, США и Украины.

«Питерец.ру» напоминает, что Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями Запада. Недружественные страны стали оказывать колоссальное давление на экономику РФ. Российские граждане столкнулись с проблемой дискриминации по национальному признаку. Происходящее в мире напоминает абсурд.

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