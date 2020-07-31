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Питерец.ру » Общество » В Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе

В Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
В Санкт-Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе

Волонтеры из студенческих отрядов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге присоединились к работе ОНФ в рамках акции #МыВместе. Ребята занялись помощью наименее защищенным слоям населения – пожилым людям, в том числе ветеранам. В период распространения коронавирусной инфекции студенты, соблюдая все меры безопасности, доставляют продукты питания, медикаменты и другие вещи первой необходимости заявителям.

«Очень важно в трудный для всей страны момент не забывать о самых незащищенных слоях населения. Мы как будущие врачи считаем своим долгом помогать людям и рады оказывать посильную помощь», – рассказал член студенческих отрядов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге Константин Савченков.

Студенты отметили, что распространение COVID-19 и связанные с этим ограничительные меры стали серьезным испытанием для всего населения страны. Однако наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались пожилые люди и инвалиды. Особенности возраста и ослабленный иммунитет ставят под угрозу даже обыкновенный поход в магазин или аптеку.

«В сложившейся ситуации, когда пожилые люди все еще предпочитают оставаться дома, для них важна любая помощь. Ребята не только доставляют им продукты, но и с радостью общаются с пенсионерами. Мы очень надеемся, что студенты-медики и дальше будут активно заниматься волонтерской работой. Их медицинские знания и навыки общения с людьми очень важны для подобного рода работы», – отметил глава регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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