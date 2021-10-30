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Питерец.ру » Общество » Студенты погуляли

Студенты погуляли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Студентов отчислили за алкогольную вечеринку

«Питерец.ру» сообщает, что из СПбГУ были отчислены 7 студентов. Поводом для этого стала шумная вечеринка с алкоголем, прошедшая в общежитии Петергофа. Об этом сообщил проректор Александр Бабич.

Студенческий совет имел другую позицию по данному вопросу. Представители этой структуры считают, что наказание должно быть мягче. Такого же мнения придерживаются сокурсники провинившихся. Однако руководство учебного заведения настояло на своем.

В данном случае ректорат отреагировал на тяжесть проступка. Студенты не просто выпили, а совершали хулиганские действия, проявляли неподчинение сотрудникам полиции. Поэтому в вузе были вынуждено жестко отреагировать на такое поведение.

Только одному из нарушителей был вынесен выговор. В хулиганстве это человек замечен не был, неповиновение полиции не оказывал, а также не имел раньше дисциплинарных взысканий.

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