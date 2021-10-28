Студенты отдохнут

«Питерец.ру» сообщают, что во время нерабочих дней студенты уйдут на каникулы. При этом дополнительный отдых будет не у всех. Некоторые студенты продолжат обучение в дистанционном формате.

Глава совета ректоров Петербурга Алексей Демидов подчеркнул, что сейчас решается проблема ребят, у которых повышенный уровень антител, но у них отсутствует кью-ар код. Что касается остальных, то для них имеются все условия для прохождения вакцинации.

Обычно у вузов имеются договоры с двумя-тремя медучреждениями. Так что проблем с вакцинацией студентов, преподавателей и других сотрудников возникнуть не должно. По словам Демидова, пока неизвестно, как будет осуществляться учебный процесс после 7 ноября. Сейчас лекции в вузах читаются в две смены. Это делается, чтобы сократить количество слушателей. Но преподаватели готовы и к полному переходу на онлайн формат.