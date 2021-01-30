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Питерец.ру » Общество » Петербургские студенты получили поздравление с наступившим Днем российского студенчества от Михаила Романова

Петербургские студенты получили поздравление с наступившим Днем российского студенчества от Михаила Романова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Петербургские студенты получили поздравление с наступившим Днем российского студенчества от Михаила Романова

Поздравление с наступившим Днем российского студенчества от депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Валентиновича Романова получили студенты Санкт-Петербурга. В России с 2005 года этот праздник еще называется Татьянин день.

Парламентарий напомнил, что в Санкт-Петербурге сосредоточено более 10% научного потенциала страны, город является крупнейшим научно-образовательным центром России. В северной столице образование получают порядка 400 тысяч студентов и аспирантов. Михаил Романов подчеркнул, что студентам предстоит создавать инновационные технологии, строить будущее, запускать новые производственные процессы. Депутат выразил надежду, что после завершения обучения в вузах студенты станут преуспевающими и компетентными людьми.

Михаил Романов пожелал молодежи настойчивости в достижении целей, творческого роста, успешной учебы и наслаждения самой яркой и неповторимой порой в жизни – студенчеством.

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