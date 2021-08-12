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Питерец.ру » Общество » Команда СПбГУ выиграла олимпиаду по математике

Команда СПбГУ выиграла олимпиаду по математике

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербуржские студенты победили на Математической олимпиаде

В наше время соревнования проходят не только в спортивных дисциплинах, но и в научных. Школьники и студенты выявляют сильнейших по математике, физике, литературе и другим предметам.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская команда завоевала 1 место на Международной математической олимпиаде. В соревнованиях принимали участие студенты со всего мира. Ребята из СПбГУ оказались сильнейшими из 113 команд. Серебряными призерами стали студенты из Израиля, 3 место завоевали польские студенты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил команду СПбГУ с этим успехов. По словам градоначальника, эта победа еще раз подтвердила высокое качество образования, которое студенты получают в Петербурге.

Слова Беглова отражают реальность. В петербургских вузах дают образование очень высокого качества. Да и российская образовательная система в целом находится на весьма достойном уровне.

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