«Спутник V» vs. Омикрон

Академик Гинцбург высказался по поводу эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон». По словам ученого, этот показатель равен 89%. Речь идет защите от тяжелых форм вируса.

Если же человек проходит повторную вакцинацию через полгода, то эффективность увеличивается до 94%. При этом защита от заражения «омикроном» у «Спутник V» всего лишь 56%. У назальной вакцины защита выше.

Здесь хотелось бы услышать мнение господина Жириновского. Кстати, желаем скорейшего выздоровления Владимиру Вольфовичу. Интересно, прививался он «Спутником V» или нет.

«Питерец.ру» считает, что это не очень хорошие цифры. Поэтому работа над созданием более качественной вакцины должна продолжаться. Когда нет гарантий, что привитый граждан не заразиться ковидом, это не совсем нормально. Конечно, 100% гарантий дать никто не может. Но 56% – это как-то несерьезно.

Если же Гинцбург в этих цифрах был, скажем так, не совсем точен, то и вовсе становится тревожно. Но это все, как говорится, заметки на полях… Борьба с коронавирусом должна вестись. Лекарства и вакцины необходимо разрабатывать. Только вот хочется, чтобы препараты эти были качественными и эффективными.