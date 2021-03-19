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Питерец.ру » Общество » В Петербург завезли новую партию "Спутника V"

В Петербург завезли новую партию "Спутника V"

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Петербург доставили очередную партию вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V)"

Очередную партию вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V)" в количестве 15 300 комплектов доз доставили на Центральную фармацевтическую базу Петербурга, известили в Смольном.

"Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации", - отчитался городской глава Александр Беглов.

На прошлой неделе стало известно о нехватке препарата в прививочных пунктах Петербурга, вынужденно закрылись точки вакцинации, расположенные в торговых центрах и ряде районов города. Тогда в комитете здравоохранения заявляли, что при нынешних темпах вакцинации запасов первого компонента "Спутника V" в городе хватит на 6-7 дней.

Источник: ЗакС.Ру
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