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Питерец.ру » Политика » Депутат против поставок вакцины за рубеж

Депутат против поставок вакцины за рубеж

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
belprauda.org
Депутат Вишневский высказался по поводу поставок вакцины

«Питерец.ру» отмечает, что депутат ЗакСа Борис Вишневский известен своими оппозиционными взглядами и настроениями. Он нередко высказывается против действующей власти. Некоторые из его заявлений носят конструктивный характер.

На этот раз Вишневский призвал прекратить поставки российской вакцины от коронавируса за рубеж. Парламентарий считает, что производить такие поставки нельзя, когда вакцины не хватает в России. Соответствующее обращение Вишневский адресовал главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Мы собрались помогать Аргентине, направив туда 1,2 млн. доз вакцины от коронавируса. Однако этой вакцины не хватает нам самим. Например, в 5-миллионном Петербурге привиты всего 43 тыс. человек. Так что негодование Вишневского вполне объяснимо. 

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