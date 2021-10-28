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Питерец.ру » Общество » Что защитит от ковида?

Что защитит от ковида?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Академик высказался о защите от коронавируса

Академик Александр Гинцбург высказал предположение относительно полной защиты от коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, такую задачу может решить вакцина Спутник V в комбинации с назальным препаратом. Капли в нос должны использоваться при ревакцинации.

В этом случае можно будет не только исключить вероятность тяжелого течения ковида, но и вообще предотвратить возможность заражения. Пока это всего лишь предположение. Для подтверждения этой точки зрения потребуются клинические испытания. В настоящий момент назальная вакцина Спутник V проводит необходимую проверку.

«Питерец.ру» подчеркивает, что ученые предпринимают колоссальные усилия для борьбы с коронавирусом. Конечно, через какое-то время будет разработана более совершенная вакцина и эффективное лекарство. Пока специалисты лишь занимаются поиском пути решения данной проблемы.

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