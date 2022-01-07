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Питерец.ру » Общество » Когда завершится пандемия

Когда завершится пандемия

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Гинцбург высказался по поводу окончания пандемии

Академик Гинцбург высказал мнение по поводу сроков окончания пандемии. По словам Александра Леонидовича, страна сможет вернуться к нормальной жизни, если в течение полугода удастся привить 70% населения. В этом случае пандемию можно будет остановить.

Напоминаем, что в настоящий момент уровень коллективного иммунитета составляет 62%. Эти данные могут немного отличаться, но общая картина представляется именно такой.

«Питерец.ру» считает, что слова Гинцбурга – не более чем предположение. Это гипотеза, обоснованность которой трудно проверить на практике. Неизвестно, насколько действующие вакцины защищают от новых штаммов вируса.

Конечно, эти препараты нужно и дальше использовать. С пандемией следует бороться доступными методами. Однако люди хотят прививаться вакциной, после которой ты точно знаешь, что не заразишься вирусом. Заверения в стиле «вероятность снижается», «протекает легче» и прочие призывы оказываются неубедительными для некоторых граждан.

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