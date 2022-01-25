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Pfizer и BioNTech начинают клинические испытания вакцины против Omicron

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Pfizer и BioNTech начали клинические испытания своего кандидата на вакцину от Omicron

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания своего кандидата на вакцину от Covid-19, специфичную для Omicron, о чем они объявили в пресс-релизе во вторник.
В исследовании будет оцениваться безопасность вакцины, переносимость и уровень иммунного ответа как в виде первичной серии, так и в виде бустерной дозы у 1420 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет.
Исследование разбито на три группы:

  1. Участники первой когорты получили две дозы нынешней вакцины Pfizer Covid-19 не менее чем за 90–180 дней до исследования. Они получат одну или две дозы специфической вакцины Омикрон.
  2. Участники второй когорты получили три дозы текущей вакцины Pfizer Covid-19 не менее чем за 90–180 дней до исследования. Они получат одну дозу текущей вакцины Pfizer Covid-19 или вакцины, специфичной для Omicron.
  3. Участники третьей когорты не получали вакцины от Covid-19. Они получат три дозы специфической вакцины Омикрон.

Специфическая вакцина Омикрон будет вводиться в дозе 30 мкг, как и текущая вакцина.

«Хотя текущие исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации с помощью Omicron, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему Omicron и новые варианты в будущем», — заявила в пресс-релизе старший вице-президент Pfizer и руководитель отдела исследований и разработок вакцин Кэтрин Янсен.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в прошлом месяце, что если новая вакцина потребуется для варианта коронавируса Omicron, компания получит ее в марте. Однако представитель Pfizer подтвердил, что компания уже приступила к производству этой вакцины.

«После Omicron мы активно изучаем и производим вакцину на основе Omicron с риском, если она понадобится, но нам, конечно, нужны результаты и обсуждения с органами здравоохранения, а также одобрения, прежде чем она будет развернута», сообщил CNN представитель.

По их словам, ожидаемое производство вакцины не пострадает, если компаниям потребуется перейти на новую вакцину.

«Компании ранее объявили, что они планируют произвести четыре миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 в 2022 году, и ожидается, что эти мощности не изменятся, если потребуется адаптированная вакцина».

Однако компании также подчеркнули, что люди, получившие бустерные дозы текущей вакцины, «сохраняют высокий уровень защиты от Омикрона, особенно от тяжелых заболеваний и госпитализаций».

Новое предварительное лабораторное исследование показывает, что антитела против варианта коронавируса Omicron остаются устойчивыми через четыре месяца после третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech.

«Дополнительные данные об эффективности в реальном мире и лабораторные исследования дадут дополнительную информацию о продолжительности защиты, потенциальной потребности в дополнительной дозе в более позднее время и о том, требуется ли модифицированная вакцина Omicron», — говорится в исследовании, проведенном исследователями из Медицинского отделения Техасского университета. , Pfizer и BioNTech.
Источник: CNN
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