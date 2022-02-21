ента новостей

12:01
В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»
11:58
Выставка «Принадлежность»
11:55
Выставка «Другие берега»
10:20
В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение
09:26
Россию оградят от международных рынков?
08:55
Кафе смогут работать ночью
08:13
Ленобласть примет беженцев
08:07
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина товаров для взрослых
22:03
Олимпийский финал проигран финнам, зато в СКА теперь играют сразу два чемпиона Пекина
08:48
«Единая Россия» обновляется
08:45
Они экономят на упаковке
08:43
Расходов стало больше
22:00
Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады
09:52
Что с сертификатами по антителам
09:10
Вводят цифровой рубль
08:40
Ждем шестую волну
01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Кафе смогут работать ночью

Кафе смогут работать ночью

0
62
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге сделаны послабления для некоторых заведений

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице изменят коронавирусные ограничения. В городе введут определенные послабления. Так кафе и рестораны смогут работать до 2 часов ночи. Свой рабочий график также изменят кинотеатры и концертные залы. Смягчения коснутся зоопарков, цирков, катков, аквапарков.

При этом дискотеки и ночные клубы по-прежнему будут закрыты. Еще в городе нельзя проводить мероприятия развлекательного характера в караоке-клубах, барах и прочих объектах сферы общепита.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня в городе можно оформить сертификат, подтверждающий наличие антител к вирусу. Для этого следует сдать соответствующий тест. Продолжается вакцинация – люди делают прививку от ковида. Но, несмотря на принятые меры, Петербург находится в числе лидеров по количеству зараженных за сутки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-11-2021, 09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
31-12-2020, 09:52
Ограничения ослабили
17-11-2020, 07:41
Нарушители из общепита
6-11-2021, 10:23
Ковидные каникулы завершаются
15-10-2021, 08:23
В Ленобласти новые ограничения
30-01-2021, 19:45
Послабление ограничений началось

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
503
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
595
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
577
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
1 038
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх