Кафе смогут работать ночью

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице изменят коронавирусные ограничения. В городе введут определенные послабления. Так кафе и рестораны смогут работать до 2 часов ночи. Свой рабочий график также изменят кинотеатры и концертные залы. Смягчения коснутся зоопарков, цирков, катков, аквапарков.

При этом дискотеки и ночные клубы по-прежнему будут закрыты. Еще в городе нельзя проводить мероприятия развлекательного характера в караоке-клубах, барах и прочих объектах сферы общепита.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня в городе можно оформить сертификат, подтверждающий наличие антител к вирусу. Для этого следует сдать соответствующий тест. Продолжается вакцинация – люди делают прививку от ковида. Но, несмотря на принятые меры, Петербург находится в числе лидеров по количеству зараженных за сутки.