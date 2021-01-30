Послабление ограничений началось

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в Северной столице отменены некоторые ограничения. Так кафе и рестораны получили возможность работать 24 часа в сутки. Кинозалы и цирки могут быть заполнены наполовину, но количество людей там не должно быть более 15 тыс.

Возобновляют работу выставки, музеи, ледовые катки. Также можно открывать аквапарки и океанариумы. Однако маски и перчатки нужно будет носить до 15 мая. Здесь ограничения остаются.

Ситуация с коронавирусом в Северной столице идет на спад. Однако обстановка по-прежнему остается напряженной. Несмотря на послабление ограничений, жителям города на Неве нельзя забывать о соблюдении необходимых мер безопасности. Пандемия пошла на спад, но еще не закончилась.