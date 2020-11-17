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Питерец.ру » Общество » Нарушители из общепита

Нарушители из общепита

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Выявлены заведения общепита, которые работали ночью

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выявлены заведения, которые продолжали работать в ночное время. Это кафе, бары и рестораны, которые принимали посетителей, несмотря на имеющиеся ограничения от властей. Данные нарушения были выявлены во время ночного рейда, проводимого представителями ККИ и Роспотребнадзора.

В числе нарушителей оказались 7 баров, 2 кальянных, 5 ресторанов, 6 кафе, а также 1 «наливайка». Помимо работы в неположенное время были выявлены и другие нарушения. Не все члены персонала использовали средства индивидуальной защиты. В некоторых заведениях отсутствовали специальные QR-коды. Теперь всем этим предприятиям грозит денежный штраф в размере 200-300 тыс. руб.

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