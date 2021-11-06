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Питерец.ру » Общество » Ковидные каникулы завершаются

Ковидные каникулы завершаются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
saint-petersburg.ru
В Петербурге завершается период нерабочих дней

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице завершаются так называемые ковидные каникулы – нерабочие дни. С 8 ноября Петербург возвращается к нормальной жизни. Начнется обычная рабочая неделя.

Откроются школы, непродовольственные магазины и предприятия общепита, а также кинотеатры, цирки, концертные залы и многие другие места. При этом останется ряд ограничений. Например, кафе, рестораны, кинотеатры и многие заведения будут работать только до 23 часов.

Режим QR-кодов, введенный 30 октября, продолжит действовать на тех же условиях. Массовые мероприятия разрешены с численностью до 40 человек. Раньше допускалось до 75 участников.

Людям старше 60 лет рекомендуется оставаться дома. Исключения составляют особые случаи, когда возникает острая необходимость покинуть место проживания. Еще это ограничение не касается людей, которые вынуждены продолжать свою трудовую деятельность. При этом необходимо, чтобы соблюдались все требования закона.

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