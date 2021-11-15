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Питерец.ру » Экономика » Ночные походы в рестораны отменяются

Ночные походы в рестораны отменяются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Рестораны Петербурга не будут работать ночью

Хотите сходить ночью в кафе или ресторан? Увы, сделать уже не получится. Губернатор Беглов подписал соответствующее постановление. Заведения общепита Петербурга смогут работать лишь до 24 часов. Причем прием посетителей разрешен до 23.00, а через час после этого уже нужно будет закрываться.

При подготовке документа учитывалось мнение городских рестораторов. Для заведений Северной столицы важно, чтобы посетители могли приходить к ним поужинать. При этом требуется соблюсти коронавирусные ограничения.

Сфера общепита считается одной из наиболее пострадавшей в пандемию. Закрытие ресторанов привело бы к серьезным потерям для этих компаний. Запрет на ночную работу выглядит адекватной мерой. Теперь предприятиям общепита предстоит приспособиться к новым реалиям. «Питерец.ру» считает, что каких-то серьезных сложностей здесь не возникнет.

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