Ограничения ослабили

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы скорректировали принятые ранее ограничительные меры. Так с 7 января начнут работать театры. Но наполнять залы можно будет только на 25%. Но детям до 16 лет посещать театр пока нельзя.

Что касается кафе и ресторанов, то они откроются с 4 января. Эти заведения могут работать с 6 до 23 часов. Такое же ограничение действует для кафе, находящихся в торговых центрах. При этом должно быть соблюдено два условия: у заведения имеется отдельный вход с улицы и из кафе нельзя попасть в ТЦ. Другие ограничения, установленные до 31 января, остаются в силе.

Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Сейчас трудно сказать, каким окажется 2021 год, когда удастся остановить пандемию.